Rize-Artvin Havalimanı’nın yüzde 22’si tamamlandı

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında dolgu çalışmalarının yüzde 22’sinin tamamlandığını açıkladı. Çalışmaların süratle devam ettiğini dile getiren Çeber, “Toplam 88 milyon 600 bin ton dolgu yapılacak. Bunun 17 milyon 600 bin tonu bitti” dedi.

Rize-Artvin Havalimanı’nın çok büyük bir yatırım olduğunu belirten Çeber, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu yatırıma çok büyük önem veriyor ve çalışmaları yakından takip ediyor. İnşallah 29 Ekim 2020’de havalimanımız bitmiş olacak” diye konuştu.