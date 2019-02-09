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Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si bitti

Rize Valisi Çeber, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında  sürdürülen dolgu çalışmalarına ilişkin, "Yaklaşık yüzde 22'si tamamlanmış  durumda." açıklamasında bulundu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:22
Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si bitti

Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en çok önem verdikleri  yatırımlardan birisinin Rize-Artvin Havalimanı olduğunu söyledi.  

İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Çeber, "Toplamda  88 milyon 600 bin ton dolgu yapılacak. Şu an itibarıyla 17 milyon 600 bin ton  dolgu yapıldı. Yaklaşık yüzde 22'si tamamlanmış durumda. Günde 400 işçi 99 makine  parkı çalışmalar devam ediyor. Çok büyük bir mühendislik işi ve bir yatırım.  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu yatırıma çok büyük önem veriyor ve  yakından takip ediyor. 29 Ekim 2020'de havalimanımız bitmiş olacak." diye  konuştu.

Rize-Artvin Havalimanının sadece bir havalimanı olmadığını belirten  Çeber, şunları kaydetti:

"Rize'de yapacağımız bütün yatırımları etkileyen bir yatırım olacak.  Çünkü ulaşım her yatırımın can damarıdır. Önce ulaşımı kolay sağlamanız lazım. Bu  havalimanı sadece Rize ve Artvin için değil hem bölgemiz için hem de ülke için  büyük bir yatırım. Trabzon havalimanına da bir alternatif olacak. Orada yaşanacak  hava şartları ve teknik nedenlerden dolayı bu bölge ulaşımsız kalamayacak."

Rize'de yapmayı planladıkları ve 12 ay boyunca devam eden bir doğa  turizmi olduğunu kaydeden Çeber, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Rize'yi bir milyon civarında yerli ve yabancı turist  ziyaret etti. Yabancı turistler yaylalarımıza ağırlıklı olarak geliyor. Özellikle  uzak doğudan ve Arap ülkelerinden gelen turistler için de bu havalimanını  önemsiyoruz. Onlar ulaşım konusunu çok hassas değerlendiriyor. Bu havalimanını da  etkin kullanacaklar. Bittiğinde yılda 3 milyon yolcuya hizmet edecek. Günümüzde  en çok kullanılan büyük tip uçaklar ve hepsinin inebileceği bir havalimanı  olacak."

"Doğu Karadeniz bölgesinin gelişimine ve ekonomisine artı değer  katacak"

Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin'e 125 kilometre  uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek Rize-Artvin  Havalimanı, Türkiye ve Avrupa'nın Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından ikinci  deniz üzerine dolgu havalimanı olacak.

Uluslararası konvansiyonel boyutta yapılacak havalimanının, 3 bin  metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı  yolu ve 300 metreye 120 metrelik de apronu bulunacak.

İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak  projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik alanda  denize paralel olarak doğu batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları  yapılacak.

Havalimanı için 25 milyon ton taş dolgu olmak üzere toplam 88,5 milyon  ton dolgu yapılması planlanıyor. En derin yeri 22 metre olmak üzere ortalama 17  metrelik bir dolgu oluşturacak.

Rize-Artvin Havalimanı tamamlandığında, terminal binası ve diğer üst  yapı tesisleriyle yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya, Türkiye'nin 56. havalimanı  olarak hizmet verebilecek.  

Rize-Artvin Havalimanının yapımı ile Rize, Artvin ve Doğu Karadeniz'in  eşsiz coğrafyasında yer alan yaylalarına İstanbul ve Ankara başta olmak üzere  havayolu ile hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım sağlanarak yurt içi ve yurt dışı  turizm potansiyelinin artacağı ön görülmektedir. Bu doğrultuda Doğu Karadeniz  bölgesinin gelişimine ve ekonomisine artı değer katacak.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:22
  1. Trabzon
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. Giresun
  5. Ankara
  6. Rize-Artvin Havalimanı

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