Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi! Torpil olsaydı ilk havalimanını memleketine açmaz mıydı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de inşa edilen havalimanının açılışı Nisan ayında gerçekleşecek.

Rize-Artvin havalimanı Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra deniz üzerine dolgu ile inşa edilen ikinci havalimanı olacak.

Torpil olsaydı ilk oraya açmaz mıydı?

Rize'ye 34, Artvin'e 125 kilometre olan havalimanının Nisan ayında açılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, memleketine torpil yapmakla suçlayanların, Rize-Artvin Havalimanı müjdesine ilişkin sessizliği sürüyor.

Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'na dair son gelişmeyi aktarırken, bütün yatırımlara itiraz eden muhalefete şöyle seslendi:

Yavuz Selim Köprüsü'nü yaptık ona takıldılar, Osmangazi'yi yaptık ona takıldılar, Nissibi Köprüsü ile Şanlıurfa ve Adıyaman'ı birbirine bağladık ona takıldılar. Çünkü akılları bu tür şeyleri kabullenemiyor, almıyor. Bütün bunlarla beraber İstanbul-İzmir arası 7-7,5 saatken onu 3 saat 15 dakikaya indirdik, havsalaları almadı, almaz.

Biz bunlarla kalmadık. Samsun sınır kapısına varıncaya kadar, o bölgeyi otoyol haline getirdik ve onu da havsalaları almadı, almaz. Şimdi buradan sesleniyorum! Ey ana muhalefet, bak Ordu-Giresun'da denizin üzerinde bir havalimanı yaptık, haberiniz var mı? Şimdi Rize-Artvin, orada da havalimanımız bitiyor, inşallah önümüzdeki ay onun da açılışını yapacağız, haberiniz var mı?