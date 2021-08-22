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Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak
Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı’nın yıl sonunda hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 13:55:00 -
Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda hizmete açılacak

Çeber, Rize-Artvin Havalimanı inşaatının hızlı şekilde devam ettiğini, altyapı anlamında ortalama yüzde 94, dolgu anlamında ise yüzde 97 seviyelerine gelindiğini söyledi. Yıl sonunda havalimanını hizmete açmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Çeber, “Havalimanı inşaatında toplam 100 milyon ton dolgu yapılacak. Bugün itibarıyla yaklaşık 97 milyon tonu tamamlandı. Günde 100-120 bin ton civarında dolgu yapılıyor.” diye konuştu. Üst yapı çalışmalarının da devam ettiğini belirten Çeber, şöyle devam etti: “Orada da yüzde 37 seviyelerine geldik. Üst yapıda Rize’ye ilişkin dokunuşları oldukça kullanıyoruz. Havalimanı giriş tagı çay yaprağı, kulesi çay bardağı, terminal binası da yöremize özgü taş ve dolgunun kullanıldığı bir mimari şeklinde olacak. Dışarıdan Doğu Karadeniz mimarisini yansıtan bir terminal binası göreceğiz. Havalimanının içinde de Rize’mizden dokunuşlar çokça görülecek. İçerisinde bir çay müzesi olacak.” Havalimanı tamamlandığında 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde bir piste sahip olacağını kaydeden Çeber, şunları kaydetti: “Bittiği zaman dünyadaki her tür uçağın inebileceği nitelikte bir pist olacak. Sadece ülkemizin değil, dünyada bu anlamda ve sektörde de en önemli yatırımlardan birisi. Gurur duyacağımız bir yatırım. Denize dolgu anlamında dünyada türünde en önemli havalimanlarından birisi olacak. Sahip olması gereken bütün teknik ve gelişmiş her türlü sistemin var olduğu bir havalimanı olacak.”

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