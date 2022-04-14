  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rize-Artvin Havalimanı için ilk test uçuşu gerçekleştirildi
Gündem

Rize-Artvin Havalimanı için ilk test uçuşu gerçekleştirildi

Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı için bugün ilk test uçuşu gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 12:27:00 -
Rize-Artvin Havalimanı için ilk test uçuşu gerçekleştirildi

3 Nisan 2017'de temeli atılan ve 100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kulesi ve çay yaprağı şeklindeki giriş takı da tamamlanan havalimanı yapılan çalışmalar ile test uçuşları için hazır hale getirildi.

Altyapı inşaatı tamamlanan ve pist, taksi yolları imalatı tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı’nda şerit saha düzeltmeleri devam ederken, pistin ve apronların çizgileri de çekildi.

Açılışı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek havalimanı için ilk test uçuşu bugün Ankara'dan kalkan DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile yapıldı.

Söz konusu uçak yapımı tamamlanan 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki piste iniş için alçalırken, ardından tekrar havalandı.

Havalimanı seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için gerçekleştirilen kalibrasyon uçuşunun gün içerisinde ve önümüzdeki günlerde de yapılması bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay