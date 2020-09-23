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Aktüel Rizde'de denize düşen balıkçı boğuldu
Aktüel

Rizde'de denize düşen balıkçı boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-23 23:40:41 -
Rizde'de denize düşen balıkçı boğuldu

RİZE (AA) - Rize'de balık tutmak için kayıkla açılan balıkçı denize düşerek boğuldu.

Merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde Hayrullah Karabulut, dün gece balık tutmak için kayıkla denize açıldı.

Bir süre sonra geri dönmeyen Karabulut için yakınları, polisten yardım istedi. Bunun üzerine sahil güvenlik ve deniz polis ekipleri tarafından denizde arama çalışması başlatıldı.

Ekipler ilk önce Karabulut'un boş kayığına ulaşırken, daha sonra da cansız bedenini buldu.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Karabulut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.


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