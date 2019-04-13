Rıza Kayaalp'ten tarihi başarı! Yerlikaya'nın rekorunu kırdı Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenen Rıza Kayaalp, şampiyon oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenen Rıza Kayaalp, altın madalya elde etti. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada grekoromen stilde mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü rakibini 3-0 yenerek üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu oldu. Rıza Kayaalp, 9. zaferiyle Türk güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti. Rıza, bu şampiyonadan önce rekoru Hamza Yerlikaya'yla paylaşıyordu. Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rıza Kayaalp'i şampiyonluk maçında yalnız bırakmadı. Müsabakayı yerinden izleyen Kasapoğlu, şampiyon sporcuyu karşılaşmadan sonra tebrik etti.

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