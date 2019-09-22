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Rıza Kayaalp'ten ders gibi yorum: Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik ama...

Dünya şampiyonu Milli güreşçi Rıza Kayaalp "Falcao'yu 20 bin kişi karşılamıştı, onu kimse karşılamadı" eleştirilerine yorum yaptı. Kayaalp, "Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik ama saydığım diğer etmenler hepsinden önce geliyor" dedi.

22 Eylül 2019 Pazar 20:33
Rıza Kayaalp'ten ders gibi yorum: Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik ama...

Dünya Güreş Şampiyonası 130 kiloda altın madalya kazanan ve dördüncü kez dünya şampiyonu alan Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kendisini havalimanında kimsenin karşılamamasıyla ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. Rıza Kayaalp'i Falcao ile kıyaslayan sosyal medya kullancıları, "Falcao'yu 20 bin kişi karşılamıştı, onu kimse karşılamadı. Bu ayıp bize yeter." yorumlarında bulunmuştu.

"Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır"

Milli güreşçi sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:

"Havaalanında karşılanmam ile ilgili çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle önemli olan ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek, şanlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyletebilmek ve bu başarımla da halkımızı gururlandırmak. Tabii ki biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik ama saydığım diğer etmenler hepsinden önce geliyor. Beni sevdiklerim her zamanki gibi havaalanında karşılamaya devam ediyor. Kısacası söz konusu vatan ise gerisi teferruattır."

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 20:33
  1. Falcao
  2. Rıza Kayaalp

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah27 dk önce
    Onu kendini siyasete alet etmeden düşünecektin Rıza. Hem AKPliyim deyip hem de milletten destek bekleme. 
  • ne oldune oldu34 dk önce
    Rabbim başarılarının devamını nasip etsin inşaALLAHşampiyon yola devam daima ileri var ol
  • AbdullahAbdullah54 dk önce
    Güreş izleyen yok ki. Zaten bu çocuğun yaptığı ata sporumuz olan yağlı güreş değil, rumların ata sporu olan greko-romen güreş. 
  • hizipsavarhizipsavar55 dk önce
    yzıkalr olsun bize. milyonlarca liraya geken adamalra evlat sevgisi öz evladımıza yabancı muamelesi.
  • Ali BULUT Ali BULUT 56 dk önce
    Onu Türkiyede sporu ve özelliklede futbolu yönettiğini zannedenlere söyleyeceksin kardeşim
  • MalatyaMalatya1 sa önce
    Sadece çok yazık diyorum dışarının insanı bizi nasılda ele almış kendi içimizden evladımız olan ve o sanlı Türk bayrağımızı birinci yapan adama nasılda değer veriyoruz 3kisiyle karşılıyoruz
  • Biz eskiden su içerdik testiden !Biz eskiden su içerdik testiden !1 sa önce
    ESKİDEN OLSA AKP LİLER BU BAŞARIYI DA KENDİLERİYLE İLİŞKİLENDİRİP İYİ PROPAGANDA YAPARLARDI. ARTIK ONLARDA REİSİN VAKTİNİ TAMAMLADIĞINI ANLIYORLAR!

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