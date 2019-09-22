Rıza Kayaalp'ten ders gibi yorum: Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik ama...

Dünya Güreş Şampiyonası 130 kiloda altın madalya kazanan ve dördüncü kez dünya şampiyonu alan Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kendisini havalimanında kimsenin karşılamamasıyla ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. Rıza Kayaalp'i Falcao ile kıyaslayan sosyal medya kullancıları, "Falcao'yu 20 bin kişi karşılamıştı, onu kimse karşılamadı. Bu ayıp bize yeter." yorumlarında bulunmuştu.

"Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır"

Milli güreşçi sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:

"Havaalanında karşılanmam ile ilgili çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle önemli olan ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek, şanlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyletebilmek ve bu başarımla da halkımızı gururlandırmak. Tabii ki biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik ama saydığım diğer etmenler hepsinden önce geliyor. Beni sevdiklerim her zamanki gibi havaalanında karşılamaya devam ediyor. Kısacası söz konusu vatan ise gerisi teferruattır."