0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Rıza Kayaalp'in Avrupa şampiyonluğu

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti

13 Nisan 2019 Cumartesi 21:14
Rıza Kayaalp'in Avrupa şampiyonluğu


İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenerek üst üste 8, toplamda da 9. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla karşılaşmadan sonra TRT Spor'un yayınına katıldı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza'yı telefonla aradı.

Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, "Rıza, seni tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Şampiyon sporcu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bizi her zaman maçtan çıktığımızda tebrik eder. Bu, değer gördüğümüzü gösteriyor. Finalime gelen Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bu sevinci halkımıza yaşattığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da Rıza Kayaalp'in başarısına vurgu yaparak, "Rıza kardeşimizi tebrik ediyoruz. Bir değil, 9 kez şampiyon oldu. Elbette çok büyük bir başarı. Tüm sporcularımızı, bize bu gururu yaşattıkları için yürekten kutluyorum. Rıza kardeşimiz, hem sporcu kişiliği hem de insani tarafıyla gençlerimize örnek oluyor. Gençlerimiz de kendisini örnek alacaktır." diye konuştu.

Öte yandan Rıza Kayaalp'e madalya töreninde altın madalyasını, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu takdim etti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 21:14
  1. altın madalya
  2. Avrupa Güreş Şampiyonası
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. grekoromen
  5. Güreş
  6. Rıza Kayaalp
  7. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzincan Belediye Başkanı Aksun, makam araçlarını kaldırttı
    1. Erzincan Belediye Başkanı Aksun, makam..
    2. Kılıçdaroğlu'ndan AK Partili isme..
    3. Fenerbahçe, derbiye hazır
    4. Beşiktaş doludizgin
    5. Kanada'da İslam karşıtı silahlı grup..
    6. Rıza Kayaalp'ten tarihi başarı!..
    7. Basketbol: Toplu sonuç
    8. Ahmet Hakan fena faka bastı!
    9. Filistin'in yeni kabinesinin üyeleri..
    10. Cinsel istismarda bulunduğu kız..
    11. Rıza Kayaalp'in Avrupa şampiyonluğu
    12. Medipol Başakşehir şampiyonluk..
    13. Avrupa Birliği ülkelerinin Büyük..
    14. GÜNCELLEME - Dinar'da 2 kız kardeşin..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Engelli minikler seremonide İstiklal..
    17. Visca 13. asistini yaptı
    18. İlk 11’lerin yaş ortalaması 30.22!
    19. Robinho bu sezonki 11. golünü attı
    20. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 -..
    21. Burak Yılmaz durdurulamıyor
    22. Başakşehir 13 maç sonra kaybetti
    23. Mahmut Tekdemir 350. maçına çıktı
    24. Boş kafe yangında kullanılamaz hale..
    25. Rıza Kayaalp, 9. kez Avrupa şampiyonu
    26. Kartal evinde kazandı! Yarışta 'bende..
    27. Halterciler Gürcistan'dan 14..
    28. 6 kişinin yaralanmasına sebep oldu..
    29. Sudan'da muhalefet Askeri Geçiş..
    30. "YSK'nin kararına herkesin saygı..
    Mansur Yavaş'tan ilk kıyım! 2 ismi görevden aldı
    Mansur Yavaş'tan ilk kıyım! 2 ismi görevden aldı
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti