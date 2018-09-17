Rıza Çalımbay'dan maç sonu açıklaması: Bu kadar kolay gol yemememiz gerekiyor

Atiker Konyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından konuştu.



Rıza Çalımbay, maçın ardından şu sözleri kullandı;



''BU KADAR KOLAY GOL YEMEMEMİZ LAZIM''



Son paslara daha çok dikkat etmemiz gerekiyordu ve bir de bu kadar kolay gol yemememiz gerekiyordu. Devre arasında da uyardık, beklemediğimiz bir anda gol yedik. İki yarıda da pozisyonlarımız vardı, değerlendirmeliydik.



''FENERBAHÇE'DE ÇOK DEĞİŞİKLİK VARDI''



Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Fenerbahçe'de önceki maçtan 4-5 kişi değişik, ondan önceki maçtan 6-7 oyuncu değişik. Biraz değişik bir maç oldu. Maçı kaybedecek bir oyun oynamadık, öyle oynasak, kabul edeceğim ama pozisyonları değerlendirmemiz lazımdı.