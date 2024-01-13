Rıza Çalımbay'dan Fatih Terim benzetmesi

Beşiktaş'ta bu sezon kısa bir dönem teknik direktörlük yapan ve şu an boşta olan Rıza Çalımbay, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

60 yaşındaki teknik direktör yöneticilerin sabırsızlığı yüzünden yeni Fatih Terim'ler çıkmadığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Fatih Terim döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ile bir maç oynadı. 4-0 kaybettiler ama o sezon şampiyon oldular. Herkes istifa ediyordu, dönemin Galatasaray Başkanı Faruk Süren, 'Fatih Terim kalacak' dedi. Ondan sonra 4 sene üst üste şampiyon oldular. Avrupa kupasını aldılar. Ama bazıları maalesef sabredemiyor, dayanamıyorlar. Yoksa bizden de çok iyi bir Fatih Terim çıkar. Mesela ben, Hasan Arat döneminde 3 maç oynadı."

"BEŞİKTAŞ'A DARGIN DEĞİLİM"

Rıza Çalımbay, "Ben Beşiktaş'a dargın falan değilim. Beşiktaşlıyım diye oraya gittim. 'İhtiyacımız var' dediler, ben de taşın altına elimi koydum. Benden bir şey istediler, yaptığım şekilde de bıraktım. Futbolcuma, taraftara teşekkür ettim. Tabii ki bazı arkadaşlara teşekkür etmedim." ifadelerini kullandı.



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