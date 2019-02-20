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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş bombası

Gündeme dair açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'tan teklif gelirse kabul ederim" dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 20:31
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş bombası

20 yıl Beşiktaş forması giyen, siyah-beyazlı kulüp de dahil olmak üzere birçok takımın teknik direktörlüğünü yapan Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul Maltepe'de bulunan Oğuzkaan Koleji'nde söyleşiye katılan tecrübeli teknik adam, panel öncesinde samimi cevaplar verdi. Bu tarz panellere elinden geldiğince katılmaya çalıştığını söyleyen tecrübeli futbol adamı, "Bazı şeyleri genç arkadaşlarla paylaşmak çok güzel oluyor. Her gittiğimiz yerden de memnun şekilde ayrılıyoruz. Ben soru-cevap şeklinde konuşmayı seviyorum. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu birçok arkadaşımız çıkıyor. Futbolu iyi takip edenler çok güzel sorular soruyor. Bu ara Beşiktaş ve Milli Takım'la ilgili sorular soruluyor. Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili sorular da soruluyor" diye konuştu.

Çalımbay'dan Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntılarla ilgili soruyu yanıtlayan Rıza Çalımbay, sarı-lacivertli ekibin her takımın yaşadığı değişim sıkıntısını yaşadığını belirterek, "Yeni bir yönetim geldi, yeni bir kadro kuruldu, yeni teknik direktör ve sportif direktör geldi. Yönetim hariç bunların hepsi yabancı. Tabii ki böyle sıkıntıların yaşanması gayet normal ama bu kadar uzun süreceği beklenmiyordu. Bir kriz yaşanır ama bir yerden döner normalde. Maalesef biraz strateji eksikliğinden dolayı istenilen olmadı. Ama ben Ali Koç Başkan'ın çok iyi şeyler vereceğine inanıyorum Fenerbahçe'ye. İyi bir Fenerbahçeli. İyi olması için uğraşıyor ama bazen istediğiniz şeyler istediğiniz gibi gitmiyor" dedi.

Sarı-lacivertli ekibin ilk yılında, sportif direktöre yardımcı olması için yerli isimlere de görev vermesi gerektiğini savunan Çalımbay, "İlk senede, arkadaşların Türkiye'yi tanıyana kadar büyük bir zaman geçeceğine inanıyorum. Bence en büyük sıkıntı bu oldu. Hepsi yabancıydı ve hiç yerli yoktu içlerinde. En az 1-2 yerli ismin olması gerekiyordu onları yönlendirecek. Bana göre Türk futbolunu tanımadıkları için bu sıkıntılar yaşandı" ifadelerini kullandı.

"Burak Yılmaz önemli katkılar sağlayacaktır"

Devre arasında takımların yaptıkları takviyeler konusunda konuşan Rıza Çalımbay, "Herkes yapmaya çalıştı. Bunların içinde Galatasaray eksik olan noktalarını tamamladı. Diğer takımlar da transferler yaptı. Zaten ligin gidişatına göre kimin daha iyi transfer yaptığı belli olacak. Örneğin Diagne, Kasımpaşa'da çok iyi bir performans sergiledi ve Galatasaray'a geldi. Başakşehir'in transferi Robinho ve Beşiktaş'ın aldığı Kagawa çok iyi oyuncular. Bütün takımlar gerekli transferleri yaptılar. Ama önemli olan verecekleri fayda. Mesela Diagne, Kasımpaşa'daki gibi devam edebilecek mi, diğerleri de öyle. Önemli olan takıma katkıları" dedi.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Burak Yılmaz'la ilgili de konuşan Çalımbay, "Geçen sene Burak Yılmaz'la çalıştığımda Burak sakattı. Sakat olarak oynamasına rağmen 19 gol attı. Şimdi sağlam ve antrenman eksiği var. 1-2 hafta içinde çok büyük faydası olacaktır. Bana göre hem Beşiktaş'a hem de seçilirse Milli Takım'a faydası olacaktır. Burak iyi bir futbolcu ve iyi bir golcü. Bunu da geçen sezon gösterdi" açıklamasını yaptı.

"Teklif gelirse kabul ederim"

Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gitmesi halinde Beşiktaş'ı çalıştırmak isteyip istemediği konusunda konuşan Rıza Çalımbay, "Teklif gelirse kabul ederiz. Ama Şenol Hoca burada çalışırken bunun gündeme gelmesi ve konuşulması iyi bir şey değil. Ben hedefi olan her yerde varım. Bu Beşiktaş olur, Milli Takım olur. Önemli olan hedefi olması" diyerek hedefleri olan bir takımın başında olmak istediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 20:31
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Galatasaray
  4. Trabzonspor
  5. Beşiktaş
  6. Fenerbahçe
  7. Kasımpaşa
  8. Türkiye
  9. Başakşehir
  10. Maltepe
  11. Rıza Çalımbay
  12. Burak Yılmaz
  13. Şenol Güneş
  14. Ali Koç

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