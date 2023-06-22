Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif!

Süper Lig’in 633 kezle en çok maça çıkan hocası olan Rıza Çalımbay’a Sivasspor’la yollarını ayırdıktan sonra teklifler gelmeye başladı. Deneyimli teknik adama İran’ın köklü kulüplerinden İstiklal talip oldu.

İran Pro Ligi’nde şampiyonluğu Persepolis’e kaptıran ve sezonu 3. sırada tamamlayan İstiklal, tekrar şampiyon olmak için takımın başına ismi bilinen bir teknik adam getirmek istiyor. Bu doğrultuda İran ekibinin Ersun Yanal'ı göreve getirmeyi planladığı aktarılmıştı.

Daha önce Ersun Yanal’ı da gündemine getiren İran temsilcisinin kararını Rıza Çalımbay’dan yana verdiği ifade ediliyor. Çalımbay’la ilk temasın kurulduğu belirtildi. Yurt dışından farklı talipleri de olan Çalımbay’ın teklifleri değerlendirmek için acele etmediği ve seçenekleri görüp sonrasında karar vereceği belirtildi.

Sivas’tan teşekkür plaketiyle ayrılan Çalımbay, Yiğidolar’ın yola devam talebini kabul etmemişti.