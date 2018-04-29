Rıza 'Asrın güreşçisi'ni yakalamak için minderde!

Olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, üst üste 7, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu olmak için Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde mindere çıkacak.

Kaspiysk kentinde yarın başlayacak organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Rıza, kürsünün zirvesinde yer alması durumunda "Asrın güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın şampiyonluk sayısını yakalayacak.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini sürdüren Yerlikaya, 8 birincilikle şampiyona tarihinde en fazla altın madalya kazanan Türk sporcu konumunda bulunuyor.

Rıza Kayaalp, yaptığı açıklamada, güreşin yoğun ilgi gördüğü Dağıstan'da ilk kez bir şampiyonaya katılacağını belirterek, seyirci baskısından çekinmediğini ifade etti.

Sonuçta aynı rakiplerle karşılaşacağına işaret eden milli güreşçi, "Aksine dolu tribünler önünde güreşmeyi seviyorum. Daha iyi motive oluyorum. Zaten grekoromende bütün Avrupa şampiyonaları zorlu geçiyor. Burada da aynı zorluk olacaktır. Büyük bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum." dedi.

Avrupa şampiyonalarında 8 kez final yapan ve bunların 7'sinden şampiyonlukla ayrılan Rıza, "Bu şampiyona benim açımdan ayrı bir önem taşıyor. 8. kez Avrupa şampiyonu olmak için mindere çıkacağım. Şampiyon olursam Hamza ağabeyin rekoruna ortak olacağım. Avrupa şampiyonalarında 10 şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyorum. 2020'ye kadar 10 parmağımın 10'unu da dolduracağıma inanıyorum." diye konuştu.

Milli sporcu, güreş gibi fizik gücüne dayalı bir branşta elde ettiği şampiyonluklarla önemli bir başarı yakaladığını vurgulayarak, "Üst üste 9. finalime çıkacağıma ve şampiyon olacağıma inanıyorum. Finalde bir kez yenildim, onu da hakemlerin yüzünden kaybetmiştim. Bu başarıyı elde etmek için devamlı formda olmanız gerekiyor. Gerçekten önemli bir istatistiğe ulaştım. İnşallah böyle devam eder. Asıl amacım tabii ki 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. Bunun için de çok çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güreşteki kural değişikliklerine değinen Rıza, "Değişiklik benim için iyi oldu. Yer güreşime güveniyorum. Yerde sayı tuşu yapma, maçı erken bitirme ihtimalimiz yüksek." şeklinde görüş belirtti.

Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stilde takım halinde en az 3-4 madalya beklediklerini kaydetti.