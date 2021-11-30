Riyad Mahrez kimdir? Riyad Mahrez nereli kaç yaşında? Riyad Mahrez hangi takımda?

Manchester City FC takımında Forvet mevkinde forma giyen Riyad Mahrez, 21 Şubat 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. İşte Riyad Mahrez özgeçmişi.

Riyad Mahrez kimdir?

Riyad Karim Mahrez 21 Şubat 1991 tarihinde Sarcelles, Fransa’da doğdu. Cezayirli millî futbolcudur. Şu an Premier League takımlarından Manchester City forması giymektedir ve Cezayir millî takımı adına mücadele etmektedir.

Mahrez, futbol kariyerine Fransız kulüplerden AAS Sarcelles'de başladı. 2009 yılında Quimper takımında profesyonel oldu. Bir sezon orada oynadıktan sonra, 2010 yılında Le Havre'a transfer oldu. Ocak 2014'te Leicester'a transfer olan Mahrez, İngiltere'deki ilk sezonunda takımının EFL Championship şampiyonu olup Premier League'e yükselmesini sağlayanlardan biri oldu.

2015-16 sezonunda müthiş bir performans gösteren Mahrez, hem takımının Premier League şampiyonu olmasında büyük bir pay sahibi oldu, hem de; Cezayir'de Yılın Futbolcusu, İngiltere'de Yılın Futbolcusu ve diğer 4 takım arkadaşıyla birlikte İngiltere'de Yılın Takımı ödüllerini kazandı. Mahrez, Cezayir formasıyla 2014 FIFA Dünya Kupası, 2015 Afrika Uluslar Kupası ile 2017 Afrika Uluslar Kupası turnuvalarında da boy gösterdi.