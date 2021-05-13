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Dünya

Rivlin'den iç savaş uyarısı

İsrailliler ile Filistinliler arasında pek çok şehirde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, çatışmaların iç savaşa evrilebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 03:19:00 -
Rivlin'den iç savaş uyarısı

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail'in orta kesimindeki Bat Yam kentinde onlarca İsraillinin Filistinli bir genci linç etme girişimiyle ilgili İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) açıklamada bulundu.

Rivlin, "Sokaklarımızda savaş patlak verdi. Çoğunluk gördüklerine inanamıyor ve şok yaşadığı için hiçbir şey söyleyemiyor. Sustuğumuz için iç savaşa davetiye çıkaran bir ortam oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Biz tek bir ülkenin vatandaşları ve tek bir toplumuz." diyen Cumhurbaşkanı Rivlin, İsrail'deki Arap ve İsrailli tüm yetkilileri insanlara "çıldırmamalarını söyleme" çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz de söz konusu olayları "şoke edici" ve "mide bulandırıcı" olarak nitelediği açıklamasında, "Gazze'deki savaşı kazanıp, evdeki (savaşı) kaybetmemeliyiz." ifadelerine yer vermişti.

İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere Bat Yam ve Acre gibi kentlerde Filistinliler ile İsrailliler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

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