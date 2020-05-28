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Aktüel

Riva’da 2 işçi intihar girişiminde bulundu

Riva’da yer alan TFF’nin Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde iki işçi intihar girişiminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:40:37 -
Riva’da 2 işçi intihar girişiminde bulundu

Riva’da yer alan TFF’nin Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde iki işçi intihar girişiminde bulundu.


TFF’nin Beykoz Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nin yapımında yer alan bir inşaat firmasında çalışan iki işçi, 6 aydır paralarını alamadıkları iddiasıyla inşaatın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu.


Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda aşağıya inmeye ikna olan çalışanlar, şirket yetkilisi olan olduğu söylenen kişiye, "6 aydır paramızı alamıyoruz. 6 aydır paramızı almamamıza rağmen bir gün bile işimizi aksatmadık. Ramazan ayında burada aç kaldık. Son çare olarak bunu yaptık. Bizim paralarımızı ödeyin" dedi.


Yaşanan olayların ardından emniyet ekipleri işçilerin ifadelerini aldı.

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