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Riva ve Florya projeleri feshedildi

KAP'ta yer alan açıklamaya göre, Emlak Konut GYO, Galatasaray’ın Riva ve Florya arazileri için 2016 yılında imzalanan protokollerini fesh etti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:01
Riva ve Florya projeleri feshedildi

Emlak Konut GYO, Galatasaray’ın Riva ve Florya arazileri için 2016 yılında imzalanan protokollerin fesih edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Emlak Konut GYO’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yaptığı açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir” ifadelerini kullanıldı.

Düşler vadisi devam edecek

Bu arada Riva’daki arazi üzerinde Yılmaz Inşaat tarafından inşa edilen Düşler Vadisi adlı proje devam edecek. İki şirket arasındaki protokol devam ederken önümüzdeki günlerde Emlak Konut GYO ile GS yönetiminin bir araya gelip sadece bu proje için yeni bir protokol üzerinde anlaşmaya varması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:01
  1. Emlak Konut GYO
  2. Galatasaray
  3. Galatasaray’ın Riva ve Florya arazileri
  4. Kamuyu Aydınlatma Platformu
  5. Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesi
  6. Galatasaray Spor Kulübü Derneği
  7. Yılmaz Inşaat
  8. Düşler Vadisi

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