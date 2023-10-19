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Dünya Rishi Sunak'tan skandal İsrail kararı! Halk protesto etti
Dünya

Rishi Sunak'tan skandal İsrail kararı! Halk protesto etti

Yeniakit Publisher
2023-10-19 02:49:00 -
Rishi Sunak'tan skandal İsrail kararı! Halk protesto etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in Filistin'deki katliam saldırılarını kınayan bir açıklama yapmayı reddederek İsrail'e destek açıklamasında bulundu.

İsrail'in Filistin'deki katliam saldırıları aralıksız sürürken, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan Filistin karşıtı bir hamle geldi.

Sunak, İsrail'i kınamayı reddetti

İngiliz Parlamentosunda konuşma yapan Sunak, İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınayan bir açıklama yapmak yerine İsrail'i destekleyen bir açıklama yaptı.

'İsrail kendisini savunma hakkına sahiptir'

Sunak açıklamasında, "İsrail kendisini savunma hakkına sahip. Hamas'tan farklı olarak, İsrail hükümetinin, kuvvetleri uluslararası hukuka uygun şekilde hareket edeceğini açıkla belirtiyor." dedi.

'İngiltere karar vermeyecek'

Evsiz kalan yüz binlerce Filistinli'nin yerleşimleri konusunda açıklama yapmayan Sunak, İsrail'in El Ahli Baptist hastanesine yaptığı katliam saldırısıyla ilgili acele karar verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, İngiltere'nin saldırının arkasında kimin olduğuna dair kararını açıklayamayacağını söyledi.

İngiliz halkı sokaklara döküldü

Başbakan Sunak'ın İsrail'i kınamayı reddedip, İsrail'e destek vermesi ve parlamentonun da bunu onaylamasının ardından İngiliz halkı sokaklara döküldü. Downing St. konutunun önüne akın eden İngilizler, Sunak ve hükümet aleyhinde sloganlar attı.
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