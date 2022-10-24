İngiltere'de 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Truss'ın yerini almak için mücadele veren Eski Maliye Bakanı Sunak ve Muhafazakar Partinin Meclis Grup Başkanı Penny Mordount arasındaki liderlik yarışını Sunak kazandı.

Rishi Sunak nereli? Rishi Sunak ailesi nereden göç etti? Rishi Sunak kökeni ailesi nereli?

Rishi Sunak, 1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı bir ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak 1980'de Southampton'da doğdu.

Anne Usha Sunak, Afrika'nın doğusundaki Kenya'da, baba Yashvir Sunak ise Tanzanya'da dünyaya geldi.

İngiltere'nin en eski ve seçkin özel okullarından Winchester Kolejinde eğitim gören Sunak, burada ilk Hint kökenli okul temsilcisi oldu ve okul gazetesinin editörlüğünü yaptı.

Sunak, daha sonra Oxford Üniversitesindeki Lincoln College'da felsefe, siyaset ve ekonomi alanlarında eğitim gördü.

Rishi Sunak, Hint asıllı milyarder Narayana Murthy'nin kızı olan müstakbel eşi Akshata Murthy'le tanıştığı ABD'deki Stanford Üniversitesinde MBA (işletme yüksek lisansı) eğitimini tamamladı. Sunak, buradaki eğitiminin ardından yatırım bankası Goldman Sachs'ta analist olarak çalışmaya başladı.

Siyasi hayatı ilk kez 2015'te Yorkshire bölgesindeki Richmond'dan Muhafazakar Parti milletvekili olarak seçilmesiyle başlayan Sunak, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını destekleyen siyasilerin başında yer aldı.

Eski İngiltere başbakanlarından Theresa May hükümeti döneminde Bakan Yardımcılığı yapan Sunak, May'in görevini bırakmasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği için Boris Johnson'ı desteklediğini açıkladı.

Sunak, 2019'da parti lideri ve aynı zamanda ülkenin başbakanı olan Johnson'ın hükümeti döneminde Temmuz 2019-Şubat 2020'de Hazine Baş Müsteşarı olarak görev aldı.

Bu görevinin ardından, Kovid-19 salgını ülkeye yayılmadan yaklaşık 1 ay önce 13 Şubat 2020'de Maliye Bakanı olarak atanan Sunak, 18 aylık karantina sürecinde işletmeleri ayakta tutabilmek için milyarlarca sterlin değerinde destek paketlerini hızla uygulamaya koydu. Sunak, bu çalışmalarıyla salgın döneminde halktan büyük övgü topladı.

Ancak Sunak'ın popülaritesi, salgın sırasında Başbakanlıkta düzenlenen ve Kovid-19 tedbirlerin ihlal edildiği partilere katılmasıyla polis tarafından para cezasına çarptırılması ve milyarder eşinin İngiltere'de vergi ödemediğinin gündeme gelmesinin ardından ciddi zarar gördü.