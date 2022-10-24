Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı. Rishi Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını olmuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

Rishi Sunak kim? Rishi Sunak kariyeri:

Rishi Sunak 12 Mayıs 1980'de dünyaya geldi. Şubat 2020-Temmuz 2022 arasında Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi olarak görev yaptı. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir. 24 Ekim 2022 tarihinde İngiltere başbakanı olmuştur ve Hint kökenli ilk İngiltere başbakanı olmuştur ve aynı zamanda İngiltere'nin modern tarihteki en genç başbakanıdır.