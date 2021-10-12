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Ekonomi Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan ‘Yeşil dönüşüm’de iş birliği çağrısı
Ekonomi

Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan ‘Yeşil dönüşüm’de iş birliği çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak Paris İklim Anlaşması’nı yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınmanın temeli olarak gördüklerini, anlaşmanın onaylanmasının gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefinin mihenk taşı olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 20:54:00 -
Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan ‘Yeşil dönüşüm’de iş birliği çağrısı

Bu anlayışla doğal kaynakları koruyarak, iklim kriziyle kamu-özel sektör el ele vererek mücadele etmenin gerekliliğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Bu kapsamda yol haritasının ve eylem planlarının kamu-özel sektör iş birliğinde tespit edilerek hayata geçmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınma hedefiyle gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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