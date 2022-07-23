Rıdvan Yılmaz kimdir nereli kaç yaşında? Rıdvan Yılmaz hangi takımda oynuyor, hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş son dakika transferlerine devam ediyor. Siyah beyazlı takım, Rıdvan Yılmaz’ın transferi için kulübü ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Peki Rıdvan Yılmaz kimdir? Rıdvan Yılmaz nereli kaç yaşında? Rıdvan Yılmaz hangi takımda oynuyor, hangi takımlarda oynadı? Rıdvan Yılmaz hangi mevki oyuncusu? İşte Rıdvan Yılmaz’ın hayatı, kariyeri:
Beşiktaş, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın transferi konusunda İskoç ekibi Rangers ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Rıdvan Yılmaz kimdir nereli kaç yaşında?
Rıdvan Yılmaz, 21 Mayıs 2001 tarihine Gaziosmanpaşa, İstanbul'da doğdu. Sol bek mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir. Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş özkaynak düzeyinde 10 yıl geçirdi. Beşiktaş adına ilk profesyonel maçına 8 Nisan 2019 tarihinde Süper Lig'de 7-2 yendikleri Çaykur Rizespor karşısında oyunun son dakikalarında çıktı.
Rıdvan Yılmaz hangi takımlarda oynadı?
İlk 11'de yer aldığı ilk lig maçına ise 27 Ocak 2020 tarihinde deplasmanda 2-1 yenildikleri Göztepe karşısında çıktı.[3] 26 Haziran 2020 tarihinde Konyaspor'u 3-0 yendikleri maçta Burak Yılmaz'ın attığı golde ilk asistini yaptı. Yılmaz, Beşiktaş formasıyla ilk golünü 1 Mayıs 2021 tarihinde kendi evinde Hatayspor'u 7-0 yendikleri maçta attı. Türkiye U16, Türkiye U17, Türkiye U18 ve U19 ve Türkiye U21 millî takımlarında toplam 48 maçta forması giydi.
A millî futbol takımına ilk kez, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya'da gerçekleşecek kampın 30 kişilik geniş kadrosunu Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından dahil edildi.