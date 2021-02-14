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Spor Rıdvan Dilmen'in İstiklal Marşı açıklaması tepki çekti
Spor

Rıdvan Dilmen'in İstiklal Marşı açıklaması tepki çekti

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçın seremonisinde İstiklal Marşı'nı okumamasıyla eleştiri alan Mesut Özil'e arka çıkan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in daha önce Galatasaraylı futbolcuları eleştirmesi büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 01:25:00 -

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla ligin zirvesine kuruldu. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil'in İstiklal Marşı'nı okumamasına değindi.

"Böyle şeyler sorun çıkarır"

Sosyal medya gündem olan Mesut Özil'in marşı okumamasına Rıdvan Dilmen, "Mesut Özil; yok İstiklal Marşı okumamış, yok Ayasofya Camii paylaşmamış. Duygusaldır oyuncular, böyle şeyler yapmak sorun çıkarır ama Fenerbahçeliler Mesut Özil'den memnun" diye konuştu.

Eski sözleri hatırlatıldı

Rıdvan Dilmen'in bu yorumun ardından sosyal medya kullanıcıları Dilmen'in 2019 yılında söylediği sözleri hatırlattı. Dilmen'in bu yorumuna çok sayıda tepki geldi.

Galatasaraylı futbolcular için ne söylemişti?

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunun 18. haftasında Ankaragücü'nün 6-0 yenen Galatasaraylı futbolcuların İstiklal Marşı okumamasına tepki göstermişti. Yabancı kuralının konuşulduğu o günlerde "Maç öncesi Galatasaraylı futbolcular, İstiklal Marşı sırasında duruyor öyle" diyen Rıdvan Dilmen "Bizim marşımız çok değerli marştır. Sizden rica ediyorum, öğrenin artık ya! Marşımız da çok kolaydır. Daum ile dalga geçiyordu insanlar, ama okuyordu Daum. Allah'tan maç başında minik çocuklar sahaya çıkıyor, İstiklal Marşı'nı duyduk" ifadelerini kullanmıştı.

 

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