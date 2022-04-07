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Spor Rıdvan Dilmen'den sürpriz Fenerbahçe açıklaması
Spor

Rıdvan Dilmen'den sürpriz Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe için sürpriz bir açıklamada bulunan ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe Kulübü'nde herhangi bir görev verilmek istenirse tabi ki görev alırım." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 19:13:00 -
Rıdvan Dilmen'den sürpriz Fenerbahçe açıklaması

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabında gelen soruları cevapladı. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde kabul edip etmeyeceği ile ilgili soru üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen, bir takipçisinden gelen "Fenerbahçe'de saha içi, saha kenarı veya yönetimde herhangi bir pozisyonda görev alma planınız var mı? Teklif gelse herhangi bir pozisyon için kabul eder misiniz?" sorusu üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe benim ailem"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe aşkıyla büyüdüğünü belirtirken, "Fenerbahçe'de futbolu bıraktım. Allah bunu bana nasip etti. Çok kısa bir dönem teknik direktörlük yaptım. Fenerbahçe benim ailem." ifadelerini kullandı.

"Koşarak gideriz"

Sarı-lacivertlilerden herhangi bir teklif gelme ihtimali hakkında da konuşan Dilmen, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sıkıştıkları zaman, daraldıkları zaman aktif olarak değil atıyorum "Bir oyuncu var Brezilya'da izler misin?" deseler koşarak gideriz. "Kulübümüzün sana ihtiyacı var, hangi başkan olursa olsun şurada sana ihtiyacımız var." deseler seve seve giderim." şeklinde konuştu.

"Teknik direktör yardımcılığı olmaz"

Teknik direktör yardımcılığı için teklif yapılsa olmayacağını belirten ünlü spor yorumcusu, "Ben teknik direktörlük yaptığım için prensip olarak böyle bir olaya karşıyım. Ama Fenerbahçe Kulübü'nde herhangi bir görev verilmek istenirse ve bana da ihtiyaçlarının olduğunu hissedersem tabi ki görev alırım. Fenerbahçe'de çalışmak hepimiz için bir onurdur." dedi.

"Futbol konusunda iyi olduğumu düşünüyorum"

Kendisini futbol konusunda yeterli bulduğunu söyleyen Dilmen, "Dünya çapında futbol konusunda iyi olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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