Rıdvan Dilmen'den Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi: Galatasaray gruptan çıkar

İşte Rıdvan Dilmen'in maç sonu açıklamaları:

Schalke maça 1 puan alma amacıyla çıkmıştı, maça da bu şekilde, yer yer tedirgin başladıklarını gördük. Ancak Galatasaray’ı bu şekilde yakalamışken 3 puanı cebine koyup gidebileceklerini gördüler ve defans hatlarını orta saha civarına çekerek Galatasaray üzerinde baskı kurdular.

''GALATASARAY GRUPTAN ÇIKAR''

Eğer Galatasaray’ın bu akşam itibarıyla gruptan çıkma şansı devam ediyorsa, bunun en büyük nedenlerinden biri tabii ki MUS-LE-RA. Rakip oyuncuların doğru vuruşlar yaptığı en az 4 pozisyonda geçit vermedi, müthiş bir performans sergiledi.

Galatasaray’ın tam kadro oynadığı durumda hem Gelsenkirchen’den hem de Moskova’dan 3 puanla ayrılabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum ve bu noktada Galatasaray’ın hala gruptan çıkabileceğine inanıyorum.