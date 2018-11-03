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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu: Kırın ağzınızı burnunuzu...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrasında yaşanan olaylar üzerine sert ifadelerde bulundu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 02:55
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu: Kırın ağzınızı burnunuzu...

Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"ALİ PALABIYIK, TÜRK FUTBOLUNDA BİR DEVRİM YAPMIŞTIR"

Ali Palabıyık bu penaltıyla Türk futbolunda bir devrim yapmıştır. Doğru karar almıştır, devrim gibi karardır.

"KİM VURUYORSA 5'ER MAÇ VERİRİM"

Vurun kardeşim birbirinize. Kırın ağzınızı burnunuzu. Çocuk ölmüş, çocuk... Hayatta daha önemli şeyler var. Kim vuruyorsa birbirine ben 5'er maç veririm.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 02:55
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe

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