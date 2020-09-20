Rıdvan Dilmen'den flaş Sangare açıklaması
Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Nazım Sangare transferinin Fenerbahçe'yi şampiyonluğa oynatacağını söyledi.
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'dan yaptığı Nazım Sangare transferi hakkında konuştu.
Rıdvan Dilmen, Sarı lacivertli ekibin Nazım hamlesinin yanlış bir hamle olmadığını ve Gökhan'a ateş edilse 3 sene oynamayacağını söyledi. Gökhan'ın en fazla 2 yıl oynayacağını söyleyen Dilmen, Dirar'ın kafa olarak bittiğini söyledi.
"Sangare şampiyonluğa oynatır"
Sangare'nin şampiyonluğa oynatacağını söyleyen Dilmen, Emre Belözoğlu'nun Comolli'den farkının tanıdık oyuncuları alması diyen Dilmen, Takımın yaş ortalamasının 26 olduğunu belirtti.