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Spor Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler: Boşa benzin yakıyor
Spor

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler: Boşa benzin yakıyor

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş için, "Bazen bedava benzin yakıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:00:00 -
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler: Boşa benzin yakıyor

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı ve puanını 29'a yükseltti.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın performansını yorumladı.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında sahanın en çok koşan oyuncusunun muhtemelen Mert Hakan Yandaş olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Şut mu attı, gol mü kaçırdı... Bazen bedava benzin yakıyor. Koşu mesafesi ve temposu yüksek oyuncu. Sadece sakinliğe ve konsantrasyona ihtiyacı var" dedi.

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