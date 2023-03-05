Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe taraftarını yıkan haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Sarı-Lacivertliler, taraftarının olmadığı deplasmanda Valencia ve Ferdi'nin attığı gollerle galip geldi.

Kayserispor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği kritik maçın ardından, Rıdvan Dilmen gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, TV8,5'taki yayında Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maçta şık bir gol atan Ferdi'yi Ajax'ın istediğini açıkladı.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Ajax istiyormuş"

"Bazen sahada kalite ararsınız, mesela Arda size bunu verir. Bazen de mücadele ararsınız... Ferdi ise hem kalite veriyor hem de mücadele gösteriyor. Ajax da ilgileniyormuş sanırım kendisiyle."

"8 numara lazım"

"Eğer Jorge Jesus takımda kalacaksa 8 numara pozisyonuna transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ne Crespo ne de Zajc, hocanın isteklerini tam olarak yansıtamıyor. 4-1-3-2 formatını başka oynayan takım var mı bilmiyorum ama örneğin Crespo'ya sıkıntı yaratıyor bu pozisyon."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Gol attıkça cesareti de yükseliyor"

"Valencia sürekli oyunun içinde. Futbolda güven çok önemli ve oyuncu gol attıkça cesareti de yükseliyor. Hukuken bugün başka bir kulübe imza atabilir ancak takımda kalacağını düşünüyorum."

"Ferdi'nin yaptıkları çok farklı"

"Ferdi ile ilgili konuşulması gereken çok şey var. Muazzam bir gol attı. İlginç olan şu ki 3-5 dakika sonra yine aynı yerden vurdu. Sonra bir de sol çaprazdan girip gol aradı. Kardeşim sen sağ bek değil misin, ne işin var orada? Bireysel olarak tam anlamıyla 'oldu' artık Ferdi. Hem karakter olarak hem de oyuncu olarak çok farklı."

"Zor maçlar"

"Fenerbahçe öyle maçlar oynuyor ki; bir tökezlese, iş nereye gidecek bilemiyorsun... Fenerbahçe gerçekten iyi gidiyor ama Galatasaray'ın olağanüstü bir galibiyet serisi var."

"Lig'in sonuna yaklaşıldı"

"Galatasaray şu an 1 maç eksiğiyle 3 puan önünde Fenerbahçe'nin. Ligin bitimine ise çok maç kalmadı. Fenerbahçe'nin 11, Galatasaray'ın da 12 maçı kaldı. İki takımın son maçı birbiriyle oynayacak olması da büyük tesadüf."

"Samet sıkıntı yaşıyor"

"Samet manevralarında sıkıntı yaşıyor. Özellikle İspanya takımlarına karşı bu bir sorun! Samet'in kendi vücudunu herkesten iyi bilmesi lazım. Savunma sezgileri konusunda biraz eksikliği olduğunu düşünüyorum."

"Jesus büyük hoca"

"Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı travmatik bir sonuç almıştı. Ardından ise oynadığı 6 maçta 16 puan topladı... Ki bunu başarmak hiç kolay değil! Büyük hocanın farkını burada daha iyi anlıyorsunuz."