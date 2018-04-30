Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Fernando 90'da sarı kart gördü ama bana göre 5 kere görmeliydi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dursun Özbek'in giderayak yaptığı en büyük operasyon, Fatih Terim operasyonudur.



Galatasaray, Fatih Terim ile enerjisi yüksek bir takım. Beşiktaş maça iyi hazırlanmadı, hafta içindeki olaylardan dolayı mental olarak iyi hazırlanmadı.



Galatasaray sessiz sedasız müthiş konsantrasyon ile maça hazırlandı. Beşiktaş, hafta içi olaylarından dolayı maça iyi hazırlanamadı. Maçın başında da bunu hissettim.



Medel'i ayrı tutun. Gökhan yok, Talisca sertliğe dayanamadı, Quaresma'nın konsantrasyonu inanılmaz sıfır. Tavırlarından coşku problemi yaşadığını anlıyorsunuz.



Fernando 90+'da sarı kart gördü ama bana göre 5 kere görmeliydi.