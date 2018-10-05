Rıdvan Dilmen'den Cocu'ya öneri: Takımda Dirar olmalı

Avrupa Ligi D Grubu 2’nci maçında Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava’yı konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada, eşitlik 52’inci dakikada bozuldu.

Fenerbahçe atağında Hasan Ali Kaldırım’ın ortasında savunmadan seken top, Skrtel ile buluştu. Skrtel’in vuruşunda topu kaleci Chudy uzaklaştırmak istedi ancak altıpas içinde oluşan karambolde topla buluşan Slimani’nin düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.

68’inci dakikada Ayew’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani’nin vuruşunda Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı.

Bu sonuçla Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 3’e yükseltti. Spartak Trnava ise 3 puanda kaldı.

"Kesinlikle Dirar oynamalı"

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Youtube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Maçın manşeti bence 'Taraftar 2-0 Spartak Trnava' olurdu. Sarı lacivertli takım önemli bir moral ve güven kazandı. Taraftardan da korkunç bir destek vardı. Cocu'ya önerim, eğer 5'li orta saha oynayacaksanız kesinlikle takımda Dirar olmalı" dedi!