Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklama! 'Bence Şenol Güneş'in başı kanamadı'

Süper Lig'in 30. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk ediyor. Rakiplerinin kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında ilk yarısı 2-1 önde tamamladı.



Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi.



Dilmen'in maçın ilk yarısındaki açıklamaları şu şekilde:



Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde yardımcı hakem, sonrasında da Skrtel, Antalya'yı oyuna soktu. Kasıt aramıyorum ama çok büyük bir hata yaptı yardımcı hakem. Tartışmalı pozisyon diyoruz ama bunun tartışması olmaz, net gol.



Formaların biri kırmızı, karışma ihtimali de yok gibi. Rakipten geliyor top ofsaytta. 3-0 olup bitecek maçı ortak eden bir yardımcı hakem oldu. Süper Lig hakeminin böyle bir hata yapmaması lazım.



'2-1'e razıdır Aykut hoca'



Fenerbahçe'nn mutlak suretle kazanması lazım. 2-1'e razıdır Aykut hoca ama Antalya hep oyunun içinde olacak, 3. golü de atması lazım.



Rıdvan Dilmen maç sonu yaptığı açıklamalarda ise özellikle olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçına değindi.



Şenol Güneş'e çok ağır hakaretler oldu ve çok rahatsız oldum. Dünya 3.sü olan teknik direktör değil sonuncu takımın antrenörü de olabilirdi, bir insandır. Maç boyunca küfür edilmesi canımı çok acıttı. Kafası yarıldı yarılmadı mevzusu değil. Kan var dı yoktu değil. Bir şey atılması problemdir. Sosyal medya savaşları, yapılan paylaşımlar doğru değil. Hoca dün çok gergindi. Psikolojisi de bozulmuş. Pepe atılmayacak mı? Şenol Güneş bizim abimiz. Önemli olan Türk sporu. Gerginlikten dolayı olay başka boyutlara gitti. Şenol Güneş'in annesine edilen küfürler canımı acıttı. Hocalarımızın da her türlü demecine dikkat etmesi lazım. Bu sadece Şenol Güneş ile ilgili değil, Aziz Yıldırım'a da ediliyor. Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe'nin yerine koy kendini. Heryerde küfür yiyorlar. Umarım bu olay milat olur.



"Bence Şenol Güneş'in başı kanamadı"



Şenol Hoca darp edildiyse kan akar akmaz. Bence de Şenol Hoca'nın başı kanamadı bunu da söyleyeyim size. Ama Şenol Hoca darp edildiyse hakemin maçı tatil etmesi normaldir. Fakat aynı Mete Kalkavan, Ertuğrul Taşkıran'ın başından kan geldiğinde maçı tatil etmedi. Bugün yaptığı doğru, diğeri yanlış.



Keşke sulh içinde herşey halledilse. Bugün TFF'nin alacak olduğu karar bellidir. Önlerinde kural vardır. Gider Mardin maçını örnek alırsan tekrarlanır.



Türkiye'de herkes kararı Ankara'nın vereceğini düşünüyor. TFF'nin Aziz Yıldırım açıklama yapmadan nasıl hareket edeceğini söylemesi gerekiyor. Fenerbahçe lehine karar çıkarsa Beşiktaş tepki gösterir. Ateşe benzinle gidiliyor. Algıyı farklı yöne doğru ilerletiyorlar. TFF özerk bir kurum. Alacağı kararla insanları inandırmalı. Milyonlarca insana söylüyorum nasıl bir karar çıkacağını bilmiyorum.



Tarihi bir çağrıda bulunmak istiyorum



Süleyman Soylu'ya tarihi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı kumpas diyor. Devlet kurumlarının şunu yapması lazım. İçişleri Bakanı 81 ilin valilerine yazı gönderip herkes ile ilgili araştırma yapması lazım. Sosyal medyada, TFF'de kulüplerde, hakemler arasında kimler var? 45-50 gün önce maça giden hakemde by-lock çıktı. Bunu neden söylüyorum. Çünkü çıkacak kararlar suistimal edilebilir.