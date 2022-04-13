Rıdvan Dilmen'den bomba TFF Başkan adayı!

Ünlü yorumcu ve Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından taraftarların sorularını yanıtladı. Dilmen, TFF Başkan adayını da açıkladı.

TRT Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından Nihat Özdemir'in istifasından sonra seçimi olacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı ile ilgili fikirlerini açıkladı.

Hamit Altıntop ismini verdi

TFF başkanlığı için adı geçen isimlerden biri olan Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili takipçisinden gelen soruyu yanıtlarken Hamit Altıntop ismini dile getirdi.

"Hamit kardeşimizin Rıdvan abisinden bir isteği olursa..."

Dilmen yaptığı açıklamada TFF başkanlığına aday olmadığını söyledi. Yorumcu, "Ben, TFF başkanı adayı değilim. Futbolun yapılanmasında Hamit kardeşimiz var. Hamit kardeşimizin Rıdvan abisinden bir isteği olursa her zaman faydam olur" dile konuştu.

"Türk futbolunun bana ihtiyacı var"

Rıdvan Dilmen konuyla ilgili sözlerini şöyle bitirdi: "TFF Başkanlığı koltuğuna benim ihtiyacım yok. Türkiye futbolunun bana ihtiyacı var."

TFF Başkan adayları

Haziran ayında yapılacak seçimde TFF Başkanlığı için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop'un isimleri geçiyor.

Gümüşdağ ve Ağaoğlu cephesinden yapılan açıklamalarda TFF başkanlığı için aday olmayacağı bildirildi. Kulislerde Hamit Altıntop isminin öne çıktığı belirtiliyor.