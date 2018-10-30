Rıdvan Dilmen: Tüzük değişir, kurallar değişir, Fenerbahçe küme düşmez

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Fenerbahçe hakkında konuştu.

İşte Dilmen'in o açıklamaları:

"Fenerbahçe düşerse dolar 10 bin lira olur. Tüzük değişir, Fenerbahçe kulübü falan düşmez hocam. Fenerbahçe düşmesin diye diğer 17 kulüp imza toplar 'Aman ha Fenerbahçe'yi düşürmeyin diye. Fenerbahçe dalga geçilecek kulüp değildir. "