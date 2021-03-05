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Spor Rıdvan Dilmen şok eden kararını duyurdu
Spor

Rıdvan Dilmen şok eden kararını duyurdu

Uzun yıllardır NTV'deki "Yüzde Yüz Futbol" programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla spor yorumculuğunu bıraktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 16:23:00 -
Rıdvan Dilmen şok eden kararını duyurdu

Rıdvan Dilmen, kendisine iftira atıldığını belirterek, futbol dünyasından uzaklaşmaya karar verdiğini duyurdu.

Öte yandan Rıdvan Dilmen, kendisine yönelik suçlamalara belgelerle cevap vereceğini belirtti.

Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklama şu şekilde;

43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu - teknik direktör - futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim.

"Tetikçi ve azmettiricileri tek tek ifşa edeceğim"

Doğuş Gurubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Bey'e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım.

Yakın bir zamanda, bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kim ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

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