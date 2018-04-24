Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş'in başı kanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk ediyor. Rakiplerinin kazandığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında ilk yarısı 2-1 önde tamamladı.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmanın ilk yarısından sonra konuştu.Çok konuşulacak şeyler söyledi.

"BENCE ŞENOL GÜNEŞ'İN BAŞI KANAMADI"

Şenol Hoca darp edildiyse kan akar akmaz. Bence de Şenol Hoca'nın başı kanamadı bunu da söyleyeyim size. Ama Şenol Hoca darp edildiyse hakemin maçı tatil etmesi normaldir. Fakat aynı Mete Kalkavan, Ertuğrul Taşkıran'ın başından kan geldiğinde maçı tatil etmedi. Bugün yaptığı doğru, diğeri yanlış.

Keşke sulh içinde herşey halledilse. Bugün TFF'nin alacak olduğu karar bellidir. Önlerinde kural vardır. Gider Mardin maçını örnek alırsan tekrarlanır.

Türkiye'de herkes kararı Ankara'nın vereceğini düşünüyor. TFF'nin Aziz Yıldırım açıklama yapmadan nasıl hareket edeceğini söylemesi gerekiyor. Fenerbahçe lehine karar çıkarsa Beşiktaş tepki gösterir. Ateşe benzinle gidiliyor. Algıyı farklı yöne doğru ilerletiyorlar. TFF özerk bir kurum. Alacağı kararla insanları inandırmalı. Milyonlarca insana söylüyorum nasıl bir karar çıkacağını bilmiyorum.

"TARİHİ BİR ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUM"

Süleyman Soylu'ya tarihi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı kumpas diyor. Devlet kurumlarının şunu yapması lazım. İçişleri Bakanı 81 ilin valilerine yazı gönderip herkes ile ilgili araştırma yapması lazım. Sosyal medyada, TFF'de kulüplerde, hakemler arasında kimler var? 45-50 gün önce maça giden hakemde by-lock çıktı. Bunu neden söylüyorum. Çünkü çıkacak kararlar suistimal edilebilir.