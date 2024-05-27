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Spor Rıdvan Dilmen övdü mü yerdi mi? "Icardi diye bir futbolcu var"
Spor

Rıdvan Dilmen övdü mü yerdi mi? "Icardi diye bir futbolcu var"

Yeniakit Publisher
2024-05-27 20:16:00 -
Rıdvan Dilmen övdü mü yerdi mi? "Icardi diye bir futbolcu var"

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 24'üncü şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-Kırmızılıların performansını TV 8.5'ta yayınlanan %100 Futbol'da Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u Mauro Icardi'nin (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-Kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'ın hücumdaki en etkili silahı oldu. Attığı gollerle Sarı-Kırmızılıları taşıyan Icardi, son olarak Konyaspor karşısında da 2 gol kaydetti ve hem şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.

TV 8.5 ekranlarında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için "Nefret ettiğim şey. 'İsterse yener' derler ya. Icardi diye bir futbolcu var, istedi, yendi. istedi, attı. Arkadaşlarına liderlik yaptı. Ne oldu da geçen haftadan bu yana bu futbolcu bu hale geldi? Rakip de önemli ama istemek de var. Icardi'nin o günkü ve bugünkü performansına baktığımıza çok farklı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Arjantinli golcü ayrıca Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer aldı. Icardi bu sezon ligde 25 gol atmayı başardı. Mauro Icardi bu sezonu ise toplamda 47 maçta attığı 32 gol ve 12 asistlik performansıyla tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.
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