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Rıdvan Dilmen: İsveç maçını kaybetmiş olsalardı...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türk Milli Takımımızın 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçın ardından çarpıcı analizlerde bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 02:28
Rıdvan Dilmen: İsveç maçını kaybetmiş olsalardı...

Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı yorumladı.Güncel yaşamamamız lazım ama oyuncularımız genç. 2-0'dan 3-2'ye geri dönmenin ötesinde çocukların tekrardan güven duyması. Bu oyuncular, İsveç maçını kaybetmiş olsalardı korkunç derecede demoralize olacaklardı. Oyuncuların mental yorgunluğu ve motivasyonu çok düşecekti. Bu sonuç yeniden bizi Milli Takım taraftarlığına götürecek. Euro 2024 adaylığı için Almanya ile yarışıyoruz. Seçimden önce bu tabloda galibiyet de önemliydi. Lucescu için de önemli bir maçtı ve baya kredisini kaybetmiş durumdaydı. Lucescu şunu düşündü, Romanya'da yoktur ama Türkiye'de vardır. Ya herro, ya merro! Mehmet Topal'ı çıkararak riski aldı. Takımı ve kendisi için her türlü riskleri aldı. Doğru da riskleri aldı. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 02:28
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Türkiye
  3. A Milli Futbol takımı
  4. İsveç
  5. UEFA Uluslar Ligi

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