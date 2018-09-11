Rıdvan Dilmen: İsveç maçını kaybetmiş olsalardı...

Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı yorumladı.Güncel yaşamamamız lazım ama oyuncularımız genç. 2-0'dan 3-2'ye geri dönmenin ötesinde çocukların tekrardan güven duyması. Bu oyuncular, İsveç maçını kaybetmiş olsalardı korkunç derecede demoralize olacaklardı. Oyuncuların mental yorgunluğu ve motivasyonu çok düşecekti. Bu sonuç yeniden bizi Milli Takım taraftarlığına götürecek. Euro 2024 adaylığı için Almanya ile yarışıyoruz. Seçimden önce bu tabloda galibiyet de önemliydi. Lucescu için de önemli bir maçtı ve baya kredisini kaybetmiş durumdaydı. Lucescu şunu düşündü, Romanya'da yoktur ama Türkiye'de vardır. Ya herro, ya merro! Mehmet Topal'ı çıkararak riski aldı. Takımı ve kendisi için her türlü riskleri aldı. Doğru da riskleri aldı.



