Ekonomi
Bugün açılan fuara ilgi büyük Milyonluk yat ve tekneler vitrine çıktı
AA Giriş Tarihi:

Bugün açılan fuara ilgi büyük Milyonluk yat ve tekneler vitrine çıktı

İzmir'de düzenlenen "4. Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı" kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ile ED Fuarcılık işbirliğinde Fuar İzmir'de düzenlenen etkinliğe, tekne ve yat tutkunlarının yanı sıra sektör profesyonelleri katıldı.

Organizasyonun açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, kentin denizcilik faaliyetlerine değindi.

Yıldır,İzmir'in denizcilik alanında üretim kapasitesi ve kalite gücüyle uluslararası ölçekte güçlü konuma sahip olduğunu ifade etti

Yıldır, "Böyle bir zeminde sektörü desteklemek ve bu gücü görünür kılmak herkes için bir sorumluluk. Fuarımız, bu yaklaşımın sahadaki karşılığını gösteriyor.

Fuarın katılımcı sayısı da giderek artıyor. Fuar artık 16 bin 500 metrekarelik alanda yapılıyor. Sergilenen teknelerin yüzde 70'i yerli üretim." dedi.

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz ise Türkiye'de denizcilikle ilgili birçok fuarın düzenlendiği ve bunların sayısının gittikçe arttığını belirtti.

Fuara 35 bin ziyaretçi beklediklerini bildiren Yılmaz, bunun sezon öncesi son fuar olduğunu ve yeni sezona hazırlık yapanları ağırlayacağını söyledi.

Fuarda 350'yi aşkın deniz aracı ile tekne ekipmanı ve deniz aksesuarları sergileniyor.

Boyları 3 ile 15 metre arasında değişen teknelerin beğeniye sunulduğu fuar, 3 Mayıs'ta sona erecek.

