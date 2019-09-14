Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın temposunu ben yeterli görmüyorum

Galatasaray, Süper Lig 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı yorumladı.

Galatasaray'ın ilk 2 haftada 1 puanla kapaması ve Kayserispor maçındaki son dakika golü, bugün de skora endeskli bir oyun. Donk'u oyuna sokmak zaten 1-0'ı korumak. Yoğurdu üfleyerek yemesi gibi oldu. Çeşitli sebepleri vardır. Fizik kalite değil sadece. Psikolojik etkenler de var. Fatih Terim'in cezası vs. bunlar da takımı etkiledi. Görebiliyoruz.

"Galatasaray yeniden form tutacak gibi görünüyor''

Konyaspor maçının son 20 dakikası dışında, Galatasaray o maçın yarısı dahi oynamadı. Taraftar da hafta içerisindeki yazışmalardan dolayı konsantrasyonu tamamen saha dışı faktörlere çevirmiş. Bunlar takımın oyunu etkileyeceğini düşünmüştüm. Performansa bakılınca da iyi bir oyun olmadı. Skora endeksli oldu. Ancak son 2 haftada 6 puanla yeniden moral kazanan Galatasaray, yeniden form tutacak gibi görünüyor. Galatasaray'ın temposunu ben yeterli görmüyorum ama.