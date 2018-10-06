Rıdvan Dilmen: Galatasaray bu yıl yoluna Şampiyonlar Ligi'nde...

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında UEFA'nın Galatasaray'ın FFP için yaptığı anlaşmanın tekrar incelenme kararı hakkında konuştu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

''BAYRAM DEĞİL SEYRAN DEĞİL...''

'Birinci maçlar bitti, ikinci maçlar bitti. Bayram değil seyran değil UEFA neden böyle bir şey yaptı? Mustafa Cengiz, önümüzdeki sezon sıkıntı olmaması için UEFA ile görüşmelere devam edecektir.'

''PSG İLE KARDEŞ GİBİ GİDECEKLER''

Aynı durumda PSG ve Galatasaray var. İkisi de Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Kardeş gibi gidip CAS'a gidecekler. Umarım CAS, durumu bozar. Diyelim ki CAS durumu bozmadı. Galatasaray bu yıl yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. Üzücü bir durum yok yani.

''ALLAH KORUSUN...''

'Men konusunda Allah korusun. CAS'a gitme nedeni önümüzdeki seneler için zaten. UEFA ile bir anlaşma daha yapılacaktır. Galatasaray'ın bu süreci iyi yönettiğini düşünüyorum. PSG ile birlikte hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum.' dedi.