Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini resmen açıkladı!
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 10 numara mevkisi için Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'da forma giyen Marko Fabian ile anlaştığını duyurdu.26 Ağustos 2018 Pazar 02:16
Marco Fabian 1 yıllık kiralık gelmiş bildiğim kadarıyla Fabian'ı falan biraz izledim. Valbuena'nın, boyu da aynı zaten, böyle bıdı bıdı topa falan vuran bir oyuncu. Cocu 4-3-3 diyorsa, ona göre bir oyuncu değil. Hoca da bunu biliyor ve tek ön liberolu oynamaya takımı itiyor
Frankfurt Fabian'da kiralama için ücret almadı. Bu çok önemli bir avantaj, kasada para duruyor. Giuliano gidiyor, hocaya saygı duyuyoruz ama başka bir 10 numara geliyor. Gelen 10 numara da bir Talisca değil.
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