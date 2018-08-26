Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini resmen açıkladı!

Marco Fabian 1 yıllık kiralık gelmiş bildiğim kadarıyla Fabian'ı falan biraz izledim. Valbuena'nın, boyu da aynı zaten, böyle bıdı bıdı topa falan vuran bir oyuncu. Cocu 4-3-3 diyorsa, ona göre bir oyuncu değil. Hoca da bunu biliyor ve tek ön liberolu oynamaya takımı itiyor

Frankfurt Fabian'da kiralama için ücret almadı. Bu çok önemli bir avantaj, kasada para duruyor. Giuliano gidiyor, hocaya saygı duyuyoruz ama başka bir 10 numara geliyor. Gelen 10 numara da bir Talisca değil.