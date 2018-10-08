Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasının geleceği zamanı açıkladı
Futbol yorumcusu ve eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Sivasspor maçında sahada olacağını düşündüğünü söyledi.08 Ekim 2018 Pazartesi 13:57
Fenerbahçe'nin Başakşehir'le evinde golsüz berabere kaldığı mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, teknik direktör Phillip Cocu'nun Sarı-lacivertli takımdaki geleceğine dair iddialarda bulundu.
İşte Dilmen'in o sözleri:
"Ben Comolli'nin kalacağını, Sivas maçında Cocu'nun olmayacağını düşünüyorum. Bu takımı Comolli yaptı. Ligin 8. haftasında ligi bitiren Fenerbahçe'yi kim inşa etti? Gerçek ortada. İkisi birden normalde gitmeli ama benim gördüğüm bu atmosferde Cocu'nun gideceği yönünde."
"Sivas maçında sahada"
"Kesinlikle bana göre ikisi de olmalı. Yeniden yapılanma olmadı. Yeni teknik direktörün Sivasspor maçında sahada olacağını düşünüyorum."
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