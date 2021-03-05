Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen uzun süredir sürdürdüğü görevi bıraktığını açıkladı. Rıdvan Dİlmen'in spor yorumculuğunu bırakmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü olup olmayacağı merak kazandı.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak?

Rıdvan Dilmen kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut'u oyunu okuyamamakla eleştirerek: " Ben Erol Hoca başarılı olsun isterim ama görünen köy kılavuz istemez.." demişti.

Rıdvan Dilmen spor yorumculuğunu bıraktığı kararını açıkladı ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Rıdvan Dilmen'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: