Rıdvan Dilmen: Donk'un golü için VAR'a gidilir mi bilemiyorum

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan % 100 Futbol programında mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Dilmen'in değerlendirmeleri:

"Donk'un golü için VAR'a gidilir mi bilemiyorum."

"Fatih Terim rakibinin gardının düştüğünü gördü. Her türlü kumarı oynayayım deplasman olayını sonlandırmak için dedi."

"Schalke maçının kadrosu açıklandı diyelim, Maicon ile Donk stoper oynasa kim sürpriz der? Bugün forvet oynadılar."

"Yılların tecrübesi Fatih hoca. Bu ligi biliyor, rakibin gelmediğini görüyor. Orta yapıldığını da görüyor."

"Cüneyt Çakır iyi maç yönetmedi. VAR sisteminin ne kadar önemli olduğunu, bu sene daha iyi gördüm. Cüneyt Çakır o kadar tereddütsüz penaltı verdi ki..."