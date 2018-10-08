Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı! 'Cocu'nun, Sivasspor maçında...'

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programına değerlendirdi.

'Comolli kalacak, Cocu gidecek!'

"Ben Comolli'nin kalacağını, Sivas maçında Cocu'nun olmayacağını düşünüyorum. Bu takımı Comolli yaptı. Ligin 8. haftasında ligi bitiren Fenerbahçe'yi kim inşa etti? Gerçek ortada. İkisi birden normalde gitmeli ama benim gördüğüm bu atmosferde Cocu'nun gideceği yönünde."

"Kesinlikle bana göre ikisi de olmalı. Yeniden yapılanma olmadı. Yeniden yapılacak mütahitler var. Yeni teknik direktörün Sivasspor maçında sahada olacağını düşünüyorum."