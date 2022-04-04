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Spor Rıdvan Dilmen bombayı patlattı: Biliyorum herkes şaşıracak
Spor

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı: Biliyorum herkes şaşıracak

Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle taraftarı çileden çıkaran Belçikalı golcü Michy Batshuayi'ye Rıdvan Dilmen sahip çıktı. Dilmen, "Biliyorum herkes şaşıracak ama Batshuayi'yi bir Fener taraftarı olarak Fenerbahçe'nin almasını isterim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 12:26:00 - 2022-04-04 12:52:21
Rıdvan Dilmen bombayı patlattı: Biliyorum herkes şaşıracak

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maça Batshuayi damga vurdu. Penaltıyı direğe nişanlayan Belçikalı forvet taraftarları isyan ettirdi. Takımdan gönderilmesi istenen Batshuayi'ye Rıdvan Dilmen'den destek geldi.

"Biliyorum herkes şaşıracak"

Rıdvan Dilmen, "Ben böyle forvetleri çok severim. Çok kovalıyor. Biliyorum herkes şaşıracak ama Batshuayi'yi Beşiktaş almıyorsa Fenerbahçe alsın. Bir Fenerbahçeli olarak çok isterim" dedi. Programın sunucusu Erbatur Ergenekon da bu yorum sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.

"Hocam 10 tane atarsa, 20 tane kaçırır"

Rıdvan Dilmen'in, "Burak Yılmaz da penaltı kaçırdı. Kolay değil. Ben de 2'de 0 yapmıştım. Batshuayi kalan haftalarda 10 gol atabilir mesela" yorumuna Erbatur Ergenekon dan, "Hocam 10 tane atarsa da 20 tane net kaçırır" diye cevap verdi.

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