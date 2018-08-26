Rıdvan Dilmen bombaladı: 3'ü de ilk 11'e giremez!

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 yenildiği maçın ardından NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol adlı programa konuşan Dilman, sarı-lacivertli ekibin taraftarı heyecanlandıracak transfer yapmadığını söyledi.

YENİ TRANSFERLER TARAFTARI HEYECANLANDIRMAZ

Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, Giuliano ve Josef'i satarak ciddi gelir elde etti ama para kasada duruyor. Yeni transferlere fazla para harcanmadı, bu iyi bir şey ama en az 2 tane baktığınız zaman 'Aaaaa' dedirtecek transfer yapılması lazım. Fabian falan aaa dedirtmez, havaalanında 5 tane gazeteci olur en fazla. Umarım yanılırım." dedi.

"Yeni gelen transferin ilk 11'e girmesi zor. Fabian ve Reyes'in 5-6 ay oynamadıkları dönemler var. Frey ise kapalı kutu." diyen Dilmen , "Comolli geldiği zaman 100 oyuncu izledik, nerede izledi acaba da gitti Fabian'ı aldı. Emre Akbaba'yı nerede izledi. Ben söyleyeyim, sportif direktör hiç çalışmamış." sözleriyle de Fransız futbol adamını eleştirdi.