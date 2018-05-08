Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın hala şampiyonluk iddiası var

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor galibiyetinin ardından Beşiktaş'ın hala şampiyonluk iddiasının bulunduğunu ifade etti.

08 Mayıs 2018 Salı 01:37
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın hala şampiyonluk iddiası var

'Beşiktaş'ın hala şampiyonluk iddiası var'

Vida'nın iyi oynaması, Medel'in muazzam oynaması. Giren Necip'in iyi oynaması... Fabri'de çok dikkatli kaleci. Pozisyon vermediler ve oyun akışına bırakıldı biz de akışına bıraktık. 
Penaltı tartışmalı pozisyonlar var onlara yorum yapmak sitemiyorum. Klasik oyun yapısıyla oynadı. Atiba sanırım sezonu kapattı. İyi mi oynadı Beşiktaş? çok iyi oynamadı. "10 kişi kalmasına rağmen pozisyon vermedi. Beşiktaş'ın hala şampiyonluk iddiası var matematiksel olarak.

Haber Tarihi: 08 Mayıs 2018 Salı 01:37
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Beşiktaş
  3. Kayserispor
  4. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın hala şampiyonluk iddiası var
    1. Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın hala..
    2. Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş yorumu: Bu..
    3. Ahmet Çakar'dan bomba yorum: Hani..
    4. Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklama:..
    5. Mete Yarar'dan FETÖ uyarısı
    6. Aralarında CHP'li başkanın da..
    7. Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayına..
    8. Şenol Güneş: Haksızlığa isyan ediyorum
    9. Polis Başmüfettişi'nden ByLock çıktı!
    10. Yunan hacker'lardan Türkiye'ye 'seçim'..
    11. Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    12. Terör sevici Fatih Portakal yine şov..
    13. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    14. Çocuklarda ağrıyı ilaçsız da tedavi..
    15. Buzdolabında yeşilliklerin tazeliği..
    16. Salata yapımı için için öneriler
    17. KKTC: Karşılıklı suçlama oyununa..
    18. Polis aracı maketinden kaçtılar,..
    19. Meral Akşener, Muharrem İnce ile..
    20. Erol Bulut: İki puanımızı çaldılar
    Kuveyt Türk
    Saadet Partili amcadan Karamollaoğlu'na ders gibi sözler!
    Saadet Partili amcadan Karamollaoğlu'na ders gibi sözler!
    ABD'liler kendi üretimi sandı, ATAK ile övündü!
    ABD'liler kendi üretimi sandı, ATAK ile övündü!
    Bu nasıl avukat? AK Partililere tehdit!
    Bu nasıl avukat? AK Partililere tehdit!
    Tedavi gören Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti
    Tedavi gören Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti
    Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp AK Parti'ye geçti
    Saadet Partisi'ne şok! İttifaka kızıp AK Parti'ye geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bu adam mı ülkeyi yönetecek?
    Bu adam mı ülkeyi yönetecek?
    Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
    Merkez Bankası'ndan dolara müdahale