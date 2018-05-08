Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın hala şampiyonluk iddiası var
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor galibiyetinin ardından Beşiktaş'ın hala şampiyonluk iddiasının bulunduğunu ifade etti.08 Mayıs 2018 Salı 01:37
'Beşiktaş'ın hala şampiyonluk iddiası var'
Vida'nın iyi oynaması, Medel'in muazzam oynaması. Giren Necip'in iyi oynaması... Fabri'de çok dikkatli kaleci. Pozisyon vermediler ve oyun akışına bırakıldı biz de akışına bıraktık.
Penaltı tartışmalı pozisyonlar var onlara yorum yapmak sitemiyorum. Klasik oyun yapısıyla oynadı. Atiba sanırım sezonu kapattı. İyi mi oynadı Beşiktaş? çok iyi oynamadı. "10 kişi kalmasına rağmen pozisyon vermedi. Beşiktaş'ın hala şampiyonluk iddiası var matematiksel olarak.
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